L'agente De Santis: "Zeballos ha una qualità che in Italia è difficile da vedere"

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Lorenzo De Santis, agente sportivo, parla di Exequiel Zeballos, il talento del Boca Juniors sul quale il Napoli ha messo le mani.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Lorenzo De Santis, agente sportivo: “Exequiel Zeballos è uno dei giocatori più promettenti della sua categoria. Ha fatto tutte le nazionali Under. Ha avuto un infortunio importante al ginocchio che lo ha tenuto fuori e per giocatori di strappo certi infortuni pesano più di altri. Ha sempre avuto un andamento discontinuo ed è questo il vero punto di domanda sull’operazione del giocatore col Napoli. Zeballos però ha una forza nell’uno contro uno difficile da vedere da noi e per caratteristiche può fare molto bene a Napoli. C’è da capire quanto le problematiche fisiche possano essere valutate nell’insieme dell’operazione e capire se è un rischio che si può correre. E poi, c’è da capire se il Napoli è disposto a dare al Boca un indennizzo per portarlo via adesso.

Ad oggi il Napoli ha una batteria di esterni importante e quando si parla di mettere qualità dei giovani in condizioni vantaggiose, l’unico aspetto da valutare è, appunto, la condizione fisica. Con l’arrivo di Allegri c’è da capire di cosa ha bisogno il tecnico in base a ciò che ha già in casa. Parliamo di un tecnico che ha portato 2 volte la Juventus in finale di Champions e nel gestire il doppio impegno credo che abbia qualcosa in più di tanti altri bravi allenatori”.