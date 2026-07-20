Iezzo: "Il Napoli ha tutto per il 4-3-3 e occhio a questi due giocatori..."

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Gennaro Iezzo vede il Napoli ripartire dal 4-3-3: De Bruyne mezz'ala, McTominay e Lobotka certezze, ma occhio anche ad Anguissa

Nel corso di Ne Parliamo da Dimaro su Canale 8, è intervenuto l'ex calciatore azzurro Gennaro Iezzo, oggi opinionista ed allenatore, che ha commentato le ultime sulla preparazione estiva del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Si può ripartire bene dal 4-3-3 perché il Napoli ha una rosa che permette di variare da una partita all’altra e di modificare tranquillamente l’assetto tattico. Si parte dal 4-3-3, ma all’occorrenza si può passare anche alla difesa a tre, come è già accaduto negli ultimi anni".

Napoli di Allegri con il 4-3-3: occhio a De Bruyne e Anguissa

"A mio avviso, nel 4-3-3 il Napoli ha tutti i giocatori adatti, soprattutto a centrocampo. Penso che anche De Bruyne possa trovare la sua collocazione ideale in un centrocampo a tre. Dove lo vedo? Da mezz'ala. Un centrocampo con Lobotka, De Bruyne e McTominay potrebbe funzionare molto bene. Poi, naturalmente, dipenderà anche dalle condizioni di Anguissa. Occhio ad Anguissa però perché sta bene", le parole di Gennaro Iezzo.