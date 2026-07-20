Montervino: "Molto fiducioso! Bellissimi allenamenti di Allegri, e vedo armonia"

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Francesco Montervino promuove i primi giorni di ritiro del Napoli di Massimiliano Allegri: 4-3-3 ritrovato e ottime sensazioni nell'ambiente

Nel corso di Ne Parliamo da Dimaro su Canale 8, è intervenuto l'ex calciatore azzurro ed oggi opinionista Francesco Montervino che ha commentato le ultime sulla preparazione estiva del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "È stato chiaro il sistema di gioco che si adotterà. Stamattina è stato fatto un bellissimo lavoro sulla fase difensiva, o meglio, sul reparto difensivo. Una chiara difesa a quattro, grande attenzione sugli spazi, sugli interspazi fra tutti i calciatori. Si è visto come c'è la tendenza di rompere la linea e quindi di uscire subito sulla verticalizzazione della squadra avversaria. Ho visto già dei buonissimi movimenti, c'è una buona qualità perché le verticalizzazioni anche in fase di possesso sono state fondamentali.

Le sensazioni sul Napoli di Allegri

"Ti dico la verità, mi sembra di rivedere una certa armonia nella squadra, come se il 4-3-3 fosse stato messo in un cassetto e adesso qualcuno ha aperto quel cassetto, ha ripreso questo 4-3-3 e l'ha rimesso nel campo. È come per dire, un qualcosa che già sappiamo com'è, lo mettiamo là e vediamo quello che succede. Devo essere onesto, io vedendo questi primi allenamenti sono veramente molto, molto, molto fiducioso", le parole di Francesco Montervino.