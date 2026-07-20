Italia, Paganini: "Guardiola impraticabile. Io darei una chance a Baldini"

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Il giornalista Rai Paolo Paganini è intervenuto sulle frequenze di Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio. Di seguito le sue parole: "È stato il Mondiale dello spettacolo, il calcio è passato in secondo piano. La finale è stata come il super bowl americano, dove lo show è entrato in primo piano. Ci sono stati 27 minuti di spettacolo. Per me che sono da calcio romantico, non mi è piaciuto molto. Il cooling break è durato 3 minuti... Dal punto di vista tecnico, non è eccelso, darei un 7 a questo Mondiale.

La Spagna si è meritata di vincere, ha dimostrato di avere organizzazione di gioco. L'Argentina è arrivata atleticamente con le pile scariche. Forse anche mentali. L'impresa è stata vincere contro l'Inghilterra. Ad inizio Mondiale pensavo che la Francia arrivasse fino in fondo, ma conta la compattezza.

Rodri miglior giocatore del torneo? Chiaro che questo riconoscimento va alla squadra vincitrice, ma secondo me ci sono stati anche altri che hanno fatto bene. L'Argentina senza Messi non sarebbe arrivata in finale.

La Nazionale italiana? La prossima settimana avremo il ct. Fin quando non avevamo Leonardo e Maldini il ballottaggio era Conte o Mancini. Ora sono finiti nel dimenticaio. L'ipotesi Guardiola è suggestiva ma è impraticabile, a parte per lo stipendio, il mister non è un selezionatore. Ha bisogno della squadra tutti i giorni. Si parla di Pirlo. Altrimenti darei una chance anche a Baldini. O Conte o Mancini sono due ottimi profili".