Beukema esilarante su Mazzocchi: "'Fratm Pasqua' è troppo importante"

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Sam Beukema strappa una risata a tutti i tifosi del Napoli a Dimaro: il difensore scherza su Pasquale Mazzocchi e sull'importanza dei napoletani in squadra

Durante la quarta serata del ritiro di Dimaro Folgarida, quattro calciatori del Napoli hanno incontrato i tifosi azzurri per dare seguito alle loro domande. Antonio Vergara, Matteo Politano, Alisson Santos e Sam Beukema. Quest'ultimo, in particolare, ha dato una risposta esilarante sull'importanza di Pasquale Mazzocchi nello spogliatoio:

"Fratm Pasqua. Sì, è molto importante avere proprio i ragazzi di Napoli nella squadra. Come Vergara e Pasquale", le parole dell'olandese che ha strappato una risata a tutto il pubblico presente in Piazza Madonna della Pace. Alla stessa domanda replica anche Antonio Vergara: "Mazzocchi? Troppo importante avere una persona come lui". Clicca qui per rivivere tutto l'evento.