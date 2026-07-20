Zeballos-Napoli, l'esperto: "Frenato da infortuni. Ma gli argentini si adattano subito"

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L'agente FIFA Favio Bilardo parla del possibile arrivo di Exequiel Zeballos al Napoli: calciatore interessante, ma avrà bisogno di tempo

L'argentino Favio Bilardo, agenta Fifa, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per commentare le ultime sul Napoli e non solo. Di seguito le sue parole, a partire dall'obiettivo degli azzurri Exequiel Zeballos: "È un calciatore molto interessante, bravo ragazzo, ha avuto alcuni infortuni che gli hanno impedito di giocare molte partite. Giocare in Italia è molto difficile, quindi se Zeballos arriverà a Napoli dovrà avere il tempo di adattarsi. In ogni caso ha qualità e non dimentichiamoci che proviene dal Boca, già solo questo è un plus perché abituato alle pressioni del pubblico. Questo vale anche per coloro che provengono dal River o dall’Estudiantes. Però gli argentini sono simili agli italiani, si adattano subito".

Sopreso dal Mondiale di Messi?

"Sino a un certo punto, perché è vero che ha 39 anni ma si è preparato per questo Mondiale come fece Maradona nel 1994. O anche meglio vista la sua situazione di club. Negli States Messi in sostanza non ha disputato un campionato vero, non è allenante come quelli in Europa. Per mesi ha gestito le sue forze e ha preparato il Mondiale, il suo “Last Dance”, nel migliore dei modi. Non è arrivato ‘cotto’ come altri calciatori più giovani, che hanno giocato 70 gare o addirittura il Mondiale del club l’estate scorsa. Per questo, oltre alla sua classe, fa la differenza”, le parole di Favio Bilardo.