De Giovanni: "Allegri? Rispetto a Conte, vedo più sintonia con ADL e dirigenti"

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Lo scrittore e giornalista Maurizio De Giovanni: analisi dell'arrivo di Massimiliano Allegri, il punto sul calciomercato del Napoli

Maurizio De Giovanni, giornalista e scrittore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per commentare le ultime sul Napoli. Di seguito le sue parole, a partire dalla presentazione di Massimiliano Allegri: “Non ha detto niente di notevole, del resto è una parte della stagione dove non si può dire molto. C’è tuttavia un dato molto positivo: ho avvertito la collegialità e la sintonia tra Allegri, De Laurentiis, Manna, Chiavelli e Edoardo De Laurentiis. Si notava un perfetto equilibrio tra di loro, quando c’era Conte si avvertiva di più la personalità del tecnico. Ora contiamo su questo maggiore equilibrio che penso sarà positivo.

Sul calciomercato del Napoli:

"Al di là dei ruoli da compensare, il famoso vice Di Lorenzo, il nodo portieri da sciogliere e delle cessioni da fare, ci sono due questioni da risolvere. La prima riguarda Lobotka e Anguissa, restano o vanno via? E se restano con quali motivazioni? E se vanno via chi li rimpiazzerà? E poi ci sono le spine De Bruyne e Lukaku, che anche in questo Mondiale hanno mostrato problemi di tenuta, hanno una certa età e sono reduci da infortuni gravissimi. Hanno poi un peso sul monte ingaggi molto rilevante", le parole di Maurizio De Giovanni.