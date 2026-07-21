Video Vergara: "È dura sentirsi pronti, spero di essere in grado di stare al centro del Napoli"

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Antonio Vergara racconta le sue ambizioni con il Napoli a Dimaro: il talento azzurro punta a conquistare spazio e fiducia nella squadra d Maxi Allegri

Ti senti pronto per essere un punto fermo del Napoli? A questa e tante altre domande ha risposto Antonio Vergara nell'incontro con i tifosi di ieri sera, in Piazza Madonna della Pace al ritiro di Dimaro Folgarida, a cui hanno preso parte anche Matteo Politano, Sam Beukema e Alisson Santos. Nello specifico, il talento di Frattaminore ha replicato così: "È dura sentirsi pronti, comunque è Napoli.

Però spero di essere all'altezza per stare al centro di questo Napoli". Di seguito il video. Clicca qui per rivivere tutto l'evento.