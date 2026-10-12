Albiol avvisa: "Villarreal coraggioso, ma il Napoli può colpirlo. De Bruyne decisivo"
La sfida di Champions League tra Villarreal e Napoli avrà un sapore particolare per Raul Albiol, che ha indossato entrambe le maglie nel corso della sua carriera. L'ex difensore azzurro ha raccontato sensazioni, ricordi e aspettative legate al confronto di domani in un'intervista concessa al Corriere dello Sport. Ecco alcuni passaggi delle sue dichiarazioni.
Che partita si aspetta?
"Villarreal in controllo e Napoli in attesa. Il Villarreal attacca molto in casa: è coraggioso, pressa alto e crea, anche se sta avendo qualche problema difensivo. Il Napoli, invece, ha fase difensiva e ti può fare gol in contropiede o con il possesso. Ha grandi giocatori e un tecnico esperto".
Scelga gli uomini della notte.
"De Bruyne e Gerard Moreno".
Il grande ex è Rafa Marin.
"L’anno scorso ha disputato una buona stagione con il Villarreal e ora si sta ripetendo. Aveva bisogno di continuità e fiducia per crescere. È giovane, sarà importante per il futuro del Napoli".
Può arrivare in nazionale?
"La Spagna è la più forte del mondo, è complicatissimo per tutti".
Gran finale: la schedina di Raul.
"Partita aperta. Ma forse, in Champions, giocare in casa regala un 10% in più".
UEFA Champions League 2026-2027
|VS
|Villarreal
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro