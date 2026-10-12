Criscitiello: "Inter senza rivali in campionato, lo userà come riscaldamento per la Champions"

L'Inter resta la squadra da battere in Serie A, nonostante il pareggio conquistato sul campo del Como. È questa l'analisi di Michele Criscitiello, che nel suo editoriale per Sportitalia si sofferma sulla superiorità dei nerazzurri e sulle difficoltà delle principali concorrenti nella corsa allo scudetto, Napoli compreso. Secondo il giornalista, la formazione allenata da Cristian Chivu avrebbe ormai raggiunto una solidità tale da poter concentrare le proprie ambizioni soprattutto sul percorso europeo.

"Il pareggio di Como conferma, in parte, che per l’Inter questa serie A servirà da riscaldamento per la Champions League", scrive Criscitiello, individuando proprio nella massima competizione continentale il grande obiettivo stagionale dei nerazzurri.

Criscitiello sull'Inter e le rivali: "Il Napoli deve ricominciare da zero dopo Conte"

Nella sua analisi, il direttore di Sportitalia evidenzia soprattutto la continuità organizzativa della società interista, considerata uno dei principali punti di forza rispetto alle altre grandi del campionato.

"L’Inter, da tempo, lavora meglio degli altri grazie ad una organizzazione societaria forte", sottolinea Criscitiello, convinto che il cambio di allenatore sia stato assorbito senza particolari contraccolpi.

Il passaggio più significativo riguarda però le dirette concorrenti, con un riferimento anche alla situazione del Napoli di Massimiliano Allegri.

"Milan e Juve sono indietro, il Napoli deve ricominciare da zero dopo Conte e Roma o Como non sono da scudetto per mille motivi".