Allegri conquista lo spogliatoio, a Dimaro un osservato speciale. Spunta la data dell'arrivo di ADL

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Allegri convince il gruppo, ma resta l'emergenza in difesa: De Laurentiis atteso a Dimaro.

L'avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli sembra essere iniziata nel migliore dei modi. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il nuovo tecnico azzurro avrebbe già ottenuto riscontri positivi all'interno dello spogliatoio, grazie a un approccio diretto e a una comunicazione chiara con il gruppo. Anche sul campo emergono segnali incoraggianti, con allenamenti caratterizzati da un ampio utilizzo del pallone e da un'impostazione diversa rispetto al recente passato.

Emergenza in difesa, Rafa Marin sotto osservazione

L'aspetto che continua a preoccupare riguarda invece il reparto difensivo, dove i numerosi problemi fisici hanno creato una situazione di emergenza. In questo contesto Allegri sta osservando con particolare attenzione Rafa Marin, chiamato a sfruttare al meglio questa fase della preparazione. Intanto, sempre secondo l'emittente satellitare, è atteso per la serata di martedì l'arrivo a Dimaro del presidente Aurelio De Laurentiis, alla vigilia della prima amichevole estiva del Napoli contro l'Arezzo.