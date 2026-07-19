Conte esalta Lautaro: "Con lui l'Inter è un'altra squadra, oggi vale tantissimo"

vedi letture

Antonio Conte elogia Lautaro Martinez: "Leader assoluto, oggi è un giocatore completo".

L'ex allenatore del Napoli Antonio Conte, presente negli studi di DAZN, tra i tanti argomenti toccati ha parlato anche di Lautaro Martinez, da lui allenato quando era sulla panchian dell'Inter: “Sono arrivato all’Inter quanto Lautaro l’anno prima con Spalletti non era un titolare fisso. Con me, insieme a Lukaku, ha composto una coppia di attaccanti che si sposavano alla perfezione. Due giocatori veramente forti, che ci hanno permesso dopo 10 anni di vincere lo scudetto.

Lautaro è cresciuto tantissimo a livello di personalità. Considero un’Inter con Lautaro e un’Inter senza. È un leader riconosciuto dai suoi compagni, importante anche quando va a parlare con l’arbitro. Quando gioca dà sempre tutto, ha detto che la prima volta che ha comprato un paio di scarpe sognava questo momento e con l’Inghilterra è arrivato. È forte ed è cresciuto veramente tanto, oggi dare una valutazione a Lautaro diventa difficile. Oggi a quanto lo venderesti? Fa giocate anche da numero 10”.