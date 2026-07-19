Meret o Milinkovic-? Iezzo: "Uno dei due può partire. Serve gerarchia, ecco chi sceglierei"

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Gennaro Iezzo promuove la gerarchia tra i portieri del Napoli e indica Meret come sua prima scelta.

Nel corso di 'Ne Parliamo da Dimaro' su Canale 8, l'ex portiere azzurro Gennaro Iezzo ha parlato della gerarchia tra i pali del Napoli con Meret e Milinkovic-Savic a contendersi il posto di numero 1: "Allegri in conferenza ha detto una cosa importante: sicuramente non vedremo un turnover tra i portieri come abbiamo visto in questi ultimi anni, ma ci sarà una gerarchia ben precisa. Ci sarà un portiere titolare e un portiere di riserva. Poi questo lo capiremo quando inizieremo a vedere le prime partite. Io non lo so adesso cosa ha in mente Allegri in questo momento, però abbiamo due portieri forti. Io non penso che resteranno tutti e due. Io penso che uno dei due andrà via perché vorrà trovare continuità in qualche altro club. Però abbiamo due portieri forti, con caratteristiche diverse, che sicuramente danno grandi garanzie.

Chi vorrei che restasse? Allora, per un discorso legato al fatto che a me piace anche il portiere tecnicamente forte, bravo, a me piace molto Meret. Però questo non significa che Milinkovic-Savic non sia un portiere forte ed efficace, perché comunque para. A me piace il portiere italiano perché viene da quella scuola ed è più forte tra i pali. Io sono sempre per la gerarchia: portiere titolare e portiere che deve trovare spazio nel momento in cui ce n'è bisogno e deve farsi trovare pronto".