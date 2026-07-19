Besiktas, Kilicsoy già pazzo di Italiano: "Pressing, aggressività e mentalità vincente"

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Kilicsoy elogia Italiano: "La sua voglia ci spinge a dare il massimo".

Semih Kilicsoy, attaccante del Besiktas con un passato recente al Cagliari, ha espresso grande apprezzamento nei confronti di Vincenzo Italiano nel corso di un'intervista concessa al quotidiano turco Sabah. L'attaccante ha sottolineato le qualità del nuovo allenatore del club, evidenziandone la filosofia di gioco e la mentalità trasmessa al gruppo.

Kilicsoy esalta il metodo Italiano

"Vincenzo Italiano chiede una squadra aggressiva, con pressing continuo e un calcio offensivo. È un allenatore molto ambizioso e questa mentalità si trasmette anche ai giocatori. La sua voglia di vincere ci spinge a dare sempre il massimo". Parole di grande stima per il tecnico italiano, reduce dall'esperienza al Bologna, dove in due stagioni ha conquistato una storica Coppa Italia e guidato i rossoblù fino ai quarti di finale di Europa League, eliminati dall'Aston Villa, poi vincitore della competizione.