Futuro Anguissa, Troise: "Un colloquio avuto oggi può cambiare lo scenario"

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Troise fa il punto sul ritiro: Anguissa centrale, Lindstrom in uscita e novità sul centenario.

Ciro Troise, giornalista, ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli - Speciale Dimaro, trasmissione in onda su Televomero: “Politano e Vergara non si sono allenati, rispettivamente per una contusione all’anca e dei sintomi simil-influenzali. Lucca e Rafa Marin hanno avuto delle contusioni alla caviglia già smaltite. Il difensore spagnolo, però, questo pomeriggio ha terminato prima l’allenamento per un affaticamento. Nel finale c’è stato anche un interessante colloquio tra Anguissa, Di Lorenzo, Landucci e Magnanelli. La novità di oggi è l’allenamento pomeridiano dedicato alla parte fisica, con 35-40 minuti dedicati alla corsa. Era prevedibile che prima o poi ci sarebbe stata una seduta così.

Lindstrom? Lo scenario di oggi è che andrà via. Probabilmente tornerà in Germania, nel contesto in cui si è espresso meglio. Il Napoli lo prese per 30 milioni, era uno dei migliori della Bundesliga. Poi da lì si è sbagliati nella valutazione del ruolo, visto che giocava esterno offensivo. In un contesto sereno come questo ritiro con Allegri sta facendo bene per atteggiamento e qualità.

Anguissa è pienamente dentro negli equilibri del Napoli. Lo è stato sia con Spalletti, sia con Conte, è diventato un leader dello spogliatoio. Oggi ha avuto un colloquio insieme a Di Lorenzo con Landucci e Magnanelli e questo fa capire quanto le cose potrebbero cambiare.

Il centenario? Ci saranno due feste, una popolare organizzata dai tifosi con presenze illustri come Ferlaino, Bruscolotti, Carmando, Gianni Improta. Mentre il 1° agosto ci sarà un altro evento a Piazza del Plebiscito una festa organizzata dal club, con la squadra che arriverà da Castel di Sangro”.