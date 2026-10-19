Allegri in crisi? Moggi: "Per esprimersi serve conoscere ambiente, infortuni e giocatori"

Luciano Moggi analizza la crisi della Juventus di Luciano Spalletti e commenta le difficoltà del Napoli di Massimiliano Allegri

L'ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, ha rilasciato un'intervista a TuttomercatoWeb, soffermandosi sul momento difficile dei bianconeri dopo la sconfitta per 3-0 contro la Lazio. Nel corso dell'intervista, Moggi ha parlato anche delle difficoltà del Napoli di Massimiliano Allegri. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come giudica la pesante sconfitta della Juventus contro la Lazio?

"Non direi che ieri la squadra abbia giocato male, sono più d'accordo che non abbia giocato. Parlare della partita che ha fatto è una cosa fuori posto, non sono scesi in campo. Se si sentono le dichiarazioni di Bremer si capisce la situazione della squadra, il resto va domandato a chi dirige e non a me".

Spalletti ha detto che anche Bremer era all'interno della partita e l'ha giocata.

"Manca l'allenatore, il problema di fondo è questo. Se lui dice quello pubblicamente è anche giusto, Bremer per me ha fatto un errore madornale sul terzo gol, lo ha accompagnato per 500 metri e lo ha lasciato tirare. Ognuno pensa al suo orticello".

Eppure Spalletti aveva detto che fino al giorno prima la squadra sembrava seguirlo.

"Sono sicurezze che non dovrebbe avere, di sicuro non c'è niente ora come ora. Sono cose che non mi riguardano comunque, posso parlare del risultato, dall'esterno posso basarmi solo su quello".

Gli infortuni possono aver pesato sul rendimento della Juventus?

"Quando ci sono queste dichiarazioni qui non ci sono infortuni che tengono".

I tifosi invocano Conte, è giusto che Spalletti sia a rischio?

"Chiedetelo ai tifosi, io dall'esterno non posso giudicare".

Per lo Scudetto chi vede meglio?

"Roma e Inter, più Inter che Roma, ma comunque tutte e due perché sono le squadre più compatte e meglio condotte".

Allegri è in crisi anche a Napoli dopo il rendimento avuto al Milan.

"Questa è una sua deduzione, io posso solo dire che in questo momento i risultati non ci sono, il resto non saprei. Per esprimersi bisognerebbe conoscere l'ambiente, gli infortuni, se i giocatori danno quello che devono dare... Mi limito come tutti a leggere i giornali, sul Napoli posso dire poco altro. Sono partiti per avere dei risultati e non ce l'hanno, non sanno più vincere in questo momento".