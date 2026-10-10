Frosinone, Alvini a Dazn: "Ko meritato, ma risultato troppo ampio. Rigore? Ci può stare"

Il Frosinone esce sconfitto per 3-0 dal Maradona contro il Napoli, ma Massimiliano Alvini non vuole che il risultato ridimensioni quanto costruito dalla sua squadra in questo avvio di stagione. Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della partita, l'allenatore riconosce la superiorità degli azzurri, pur considerando eccessivo il passivo: "La vittoria del Napoli è meritata, forse il risultato è troppo ampio. Ci sono spunti per lavorare e migliorare, non siamo stati efficaci su alcune scelte, di solito siamo più pungenti e abbiamo scelte migliori. Di solito siamo diversi. Loro ti puniscono se sbagli certe uscite".

Alvini: "Non possiamo fare passi indietro dopo sconfitte come questa"

Il tecnico invita soprattutto il gruppo a non perdere le certezze maturate nelle prime giornate. Il Frosinone resta infatti a quota 10 punti, raggiunto in classifica proprio dal Napoli: "Bisogna non far scendere l'autoefficacia dei giocatori per il percorso che stanno facendo, non puoi pensare di fare passi indietro dopo sconfitte come quella di oggi. La squadra ha la sua identità e ha i suoi principi di gioco, vogliamo salvarci attraverso questo".

Alvini sul rigore del Napoli: "È un pochino morbido, ma ci può stare"

Alvini si sofferma infine sull'episodio che porta al vantaggio del Napoli, con il rigore conquistato da Hojlund e poi trasformato da De Bruyne dopo la ripetizione ordinata dal VAR. Nessuna polemica nei confronti dell'arbitro Feliciani, anche se il giudizio sul contatto è chiaro: "Il rigore di oggi è morbido, però Feliciani ha fatto una buona gara e mi piace, sta facendo una buona stagione. A meno che non ci siano episodi eclatanti non parlerò, forse quello di oggi è un pochino morbido, ma ci può stare".