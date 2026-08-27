Spinazzola: "Giocare a Napoli è speciale! Ecco il nostro obiettivo. Sui tifosi..."

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Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, ha parlato di varie tematiche di casa azzurra.

Leonardo Spinazzola si prepara a vivere una stagione dal significato particolare con la maglia del Napoli. Intervistato da Sky Sport Insider, l'esterno azzurro ha parlato delle sensazioni legate al centenario: "Prometto che il nostro impegno non cambierà, anzi il centenario è uno stimolo in più. Dare il massimo fa parte del nostro lavoro, ma specialmente qui a Napoli, dove si respira un'aria diversa, giocare è sempre qualcosa di speciale. Lo facciamo per tutta la città, per ognuno che ci sostiene".

Spinazzola: "Dopo due anni sono ancora più integrato nel mondo Napoli"

Con il tempo è cambiato anche il suo peso all'interno del gruppo: "Dopo due anni ti integri ancora di più in tutto il mondo Napoli, a Castel Volturno, nella vita quotidiana del club. È un processo naturale". Spinazzola individua poi nella crescita quotidiana la principale sfida: "È con noi stessi. Ogni partita devi cercare di dare di più e migliorarti in ogni zona del campo. Prima è una sfida individuale, molto personale, che poi si trasforma in successo di squadra".

Spinazzola: "Ho ancora la passione intatta"

L'esperienza ha modificato soprattutto il suo modo di interpretare le partite: "Prima ero un po' più istintivo, adesso capisco e leggo meglio le partite grazie all'esperienza e a tutti gli allenatori che ho avuto". Infine, Spinazzola fissa il suo personale traguardo: "Una stagione perfetta è quella in cui a fine anno tutti i tifosi sono felici". E sulla propria carriera aggiunge: "Sono felice di fare questo sport, ho ancora la passione intatta. Questa è la cosa più importante".