Torino, Simeone promuove Abate: "Mi ricorda Conte per intensità, ma ha una sua identità"

vedi letture

Sommario SEO: Simeone esalta Abate, paragona il tecnico a Conte e Pioli e rilancia il progetto del nuovo Torino.

Il Torino continua a prendere forma sotto la guida di Ignazio Abate e, tra i protagonisti del nuovo progetto granata, c'è Giovanni Simeone. L'attaccante argentino, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha raccontato le sue prime impressioni sul lavoro del nuovo tecnico, sottolineando le similitudini con alcuni allenatori di alto livello senza rinunciare a evidenziare l'identità personale dell'ex Juve Stabia. "Chiede molta intensità ed è un po' maniacale nella cura del dettaglio, in questo mi ricorda Antonio Conte. Sulle uscite e sul lavoro in campo ha qualcosa di Pioli, ma ha una sua impronta e un suo modo di essere", ha spiegato il "Cholito".

Simeone ha poi elogiato la filosofia di gioco proposta da Abate: "Giocare con il suo sistema mi sta piacendo molto. Vuole sempre costruire dal basso, proporre un calcio offensivo e coinvolgere molto i centrocampisti. Ci sono ancora tante cose da migliorare, ma le idee e i principi sono molto validi". L'attaccante ha inoltre evidenziato il clima positivo creatosi durante il ritiro, invitando a non dare peso al risultato dell'ultima amichevole contro il Cittadella: "Le gambe sono pesanti in questa fase della preparazione, ma siamo riusciti a creare qualcosa di bello e l'importante è assimilare il prima possibile ciò che chiede il mister".

Il sogno Argentina e la fiducia nel nuovo Torino

Guardando al futuro, Simeone ha confessato di avere un desiderio ben preciso: tornare un giorno a giocare in Argentina. "So che quel momento arriverà, lo sento dentro di me, ma oggi non è il tempo. Adesso penso solo al Torino, voglio aiutare il club a costruire un nuovo gruppo e sono concentrato al 100% su questo progetto". L'argentino ha anche apprezzato il richiamo alle proprie radici rappresentato dalla seconda maglia granata, ispirata al River Plate e al legame storico tra i due club dopo la tragedia di Superga.

Infine, il centravanti ha rivolto lo sguardo alla stagione ormai alle porte, ribadendo come ogni anno rappresenti una ripartenza: "Ogni stagione porta nuove difficoltà e tutti devono ricominciare da zero. Abbiamo un nuovo allenatore e una squadra che sta nascendo. Non so cosa accadrà, ma percepisco che si sta creando qualcosa di bello. Ci sono entusiasmo, energia e i presupposti per fare bene".