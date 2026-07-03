Allegri-Napoli, Braglia perplesso: "Non credo nel rilancio. Non ha avuto elasticità mentale"

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L'ex portiere ed oggi opinionista Simone Braglia, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, ha parlato dei temi attuali di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Cosa dice di Allegri al Napoli?

"E' l'unico allenatore della old generation che non ha avuto l'elasticità mentale di dare un assetto tattico alla squadra. Dubito sul campionato del Napoli. Pur avendo una rosa forte, non vedo un buon campionato. Non credo nel rilancio di Allegri. La squadra è forte, ma conta anche il manico".

Che dice in merito alle proteste contro Lotito?

"Dovrebbe lasciare ormai. Credo non si possa fare il presidente a vita, perché i tempi cambiano, ci si deve adeguare. Credo debba liberare una piazza importante".

Leao-Goncalo Ramos la nuova coppia gol del Milan?

"Se trova la squadra che gli da certe cifre, io lo darei via. Per me basta, questa discontinuità non premia. Per quello che è il suo valore, di 60 mln, è troppo. Non ha completato il processo di maturazione che tutti pensavamo potesse avere".