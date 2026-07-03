Ricordate Comuzzo? Viviano: "Dissi di portarlo in braccio al Napoli"
Pietro Comuzzo fu un obiettivo di calciomercato del Napoli nella finestra invernale del 2025: il club azzurro arrivò ad offrire 35 milioni di euro alla Fiorentina, che però rifiutò l'offerta. Una sliding doors rilevante per il difensore centrale classe 2005, che già dalla seconda parte della stagione abbassò gradualmente il livello delle sue prestazioni, fino a scendere nelle gerarchie dei viola. E così anche la sua valutazione si è abbassata.
Adesso la Fiorentina sta acquistando Viery e il futuro di Pietro Comuzzo è in bilico: per non finire in panchina, potrebbe cercare una nuova squadra. A parlare della sua situazione è stato l'ex portiere Emiliano Viviano ai microfoni di RadioFirenzeViola: "Non sono sicuro neanche che possa restare. lo anche ai tempi dell'offerta del Napoli dissi che l'avrei portato in braccio, oggi mi chiedo: ha senso tenere Comuzzo a Firenze se non deve giocare? Pongracic ha molte più qualità, Comuzzo ha grandi capacità fisiche ma è troppo ansioso".
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