Orlando scettico: "Allegri arriva dopo 7 anni fallimentari e l'ultimo drammatico"

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Massimo Orlando, ex calciatore, parla in diretta radio di Massimiliano Allegri e del suo nuovo ciclo al Napoli, mostrando il suo scetticismo.

A intervenire in diretta alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando. Che ha cominciato dal capitolo ct azzurro: "Io già due mesi fa, quando Conte aveva annunciato di lasciare Napoli, dicevo che sarebbe andato in Nazionale. Poi è spuntato Mancini, ma se devo vedere un progetto con un contratto di 4 anni credo che Conte sia la persona giusta. Era stanco di allenare club e se supportato da persone come Maldini credo che si possa fare un buon lavoro".

Dybala deve trovare un accordo con la Roma? "Sì, deve firmare perché Gasperini lo vuole, la Roma è una squadra che sarà ancora più spettacolare il prossimo anno e lui è fondamentale. Non credo sia una questione di soldi".

Cosa dice di Allegri al Napoli? "Alla Juve aveva campioni quando ha vinto. Lì lo abbiamo apprezzato perché ha vinto, qui arriva dopo 7 anni fallimentari. L'ultimo è stato drammatico, abbiamo dato colpa alla dirigenza del Milan ma le ultime partite le ha sbagliate lui. Poi magari va a Napoli e torna a vincere. Va lì per lottare per lo Scudetto. Lui dirà per entrare tra le prime quattro...".