Allegri-Napoli, Garbo: "Tanti motivi per cui ADL l'ha scelto. In primis l'esperienza"

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Il giornalista Daniele Garbo, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, ha parlato dei temi attuali di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Il Napoli ufficializza Allegri come allenatore. Che scelta è?

"Sono tante le motivazioni che hanno portato De Laurentiis a prendere questa scelta, in primis l'esperienza. La scelta isnomma può risultare comprensibile, anche se non so quanto sia gradita alla piazza, che ha un palato abbastanza buono. Quella di De Laurentiis è comunque una decisione legittima, dato che gli allenatori degli ultimi anni, escluso Garcia, sono stati tutti di alto livello. È andato sull'usato sicuro".

leri il Portogallo ha vinto con gol di Gonçalo Ramos e con assist di Leao. II Milan può ripartire dai suoi portoghesi?

"lo Leao lo avrei venduto già due anni fa, anche se ora mi chiedo che è che possa investire sessanta o settanta milioni per acquistarlo. Francamente fossi nel Milan cercherei di venderlo, o quantomeno di trattare per ogni offerta congrua che possa arrivare. Non possiamo farci abbagliare da un ottimo assist sfornato ieri, perché per una buona prestazione ce ne sono dieci non convincente".

Dybala nel frattempo tentenna per il rinnovo con la Roma, non essendo completamente convinto dall'offerta. Che cosa dovrebbe fare?

"Non so se lui abbia offerte da altre squadre, però tre milioni per un giocatore che gioca una partita ogni tre non mi sembra male. Se vuole tanto bene alla Roma penso che dovrebbe accettare. Poi se in Argentina trova chi gli dà di più e gli propone un contratto più lungo capirei se dovesse optare per quell'ipotesi".