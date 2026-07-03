Esposito lancia Spalletti: "Riporterà la Juve dove merita!"

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L'ex calciatore Carmine Esposito, intervistato da TuttoJuve.com, ha fatto il punto sulla situazione dei bianconeri soffermandosi anche sul tecnico Luciano Spalletti. Di seguito le sue dichiarazioni: "Non darei colpe a Luciano, per me ha fatto il massimo in questa stagione. Sicuramente poteva centrare la qualificazione in Champions in quanto alla portata della Juventus, però bisogna considerare la mancanza dei giocatori più importanti nel momento chiave. Con la Fiorentina, d'altronde, è stata anche meritata la sconfitta per come è maturata.

Comolli out? E' stato deciso di cambiare da questo punto di vista, come dicevo è arrivato un grande dirigente che ha fatto benissimo in una realtà come il Sassuolo. Penso che abbia una buona sintonia con Luciano, per me può tirare fuori quei colpi importanti per riportare la Juve dove merita".