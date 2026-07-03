Gila-Khalaili sfumati, Del Genio: “Cosa significa prima le cessioni? E se non arrivano?”

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Paolo Del Genio parla dell'affare saltato (o quasi) per Mario Gila e forse anche per Khalaili. In discussione i tempi del Napoli.

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione '4-4-2' si è soffermato sul calciomercato del Napoli: "Gila e Khalaili sfumati? Dispiace ma il mercato si giudicherà solo alla fine, non parliamo di giocatori introvabili, non parliamo di Mbappè. Però questa storia delle cessioni e delle caselle da liberare non potrà durare a lungo.

Se Lazio e Saint-Gilloise avessero accettato queste offerte del Napoli allora avrebbero bloccato tutto dicendo ‘ferma, devo prima cedere Mazzocchi?’ Passa questo concetto ma che significa: se si impuntano 4-5 giocatori che devono andare via e restano allora il Napoli non farà mercato? Si è sempre acquistato e poi alla fine si piazzano alcuni giocatori o esuberi. Si passa da un opposto all’altro, l’anno scorso quelle spese e quest’anno così a rilento? Ma se Allegri accetta tutto questo...”.