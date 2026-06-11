Allegri per il riscatto, Bucciantini: "Al Napoli sarà la stagione più importante della sua vita"

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Marco Bucciantini parla della scelta del Napoli di puntare su Allegri come nuovo allenatore, promuovendola ed esprimendosi così.

Tra i sostenitori della scelta di Massimiliano Allegri per la panchina del Napoli c'è anche Marco Bucciantini. Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista di Sky Sport ha spiegato perché ritiene il tecnico livornese il profilo ideale per raccogliere l'eredità lasciata da Antonio Conte. "Dopo due anni di Conte una squadra è anche un po' mentalmente stanca e fisicamente però ben allenata", ha osservato Bucciantini, sottolineando come Allegri abbia le caratteristiche adatte per gestire una situazione del genere.

"Si tratta di un allenatore che è perfetto in questo tipo di sensibilità e forse in questa Allegri rimane uno dei migliori", ha aggiunto il giornalista, evidenziando le qualità dell'ex tecnico di Milan e Juventus nella gestione del gruppo. Infine, Bucciantini ha individuato nella prossima annata un passaggio cruciale per la carriera dell'allenatore toscano: "Credo che per Allegri questa sarà la stagione più importante della sua carriera". Un'investitura significativa in vista dell'inizio della nuova era azzurra.