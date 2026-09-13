Allegri a Sky: "De Bruyne è totalmente diverso, discuterlo è impossibile. Su Favasuli..."

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Allegri esalta De Bruyne e Favasuli dopo il Bologna e chiede fiducia per Lucca.

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha commentato il successo degli contro il Bologna ai microfoni di Sky Sport:

Sull'arrabbiatura in certi momenti della partita

"Perché alla fine potevamo gestire meglio alcune situazioini, facevamo possesso nella nostra metà campo e invece dobbiamo farlo nell'area avversaria. Abbiamo comunque concesso poco, godiamoci questa vittoria che è la prima in casa. Speriamo sia un buon inizio".

Su De Bruyne, più vicino alla punta. Lì può rendere di più?

"Credo che Kevin abbia giocato tutta la vita lì. È talmente bravo a crearsi gli spazi, a capire quando c'è da abbassarsi che discuterlo è praticamente impossibile. Per come stoppa la palla e come la passa si vede che è totalmente diverso. Per l'età che ha va gestito".

È uscito per crampi

"Ha speso molto, erano crampi. Oggi la partita è stata voluta e vinta con rabbia, cosa che è mancata tra Como e Inter. Lì siamo stati troppo superficiali pur facendo buone cose".

Su Favasuli, decisivo insieme a Lang

"Molto bravo, era entrato bene anche con l'Arsenal. Politano si è dato da fare nei primi 45', poi c'era bisogno di energie fresche. Lo stesso vale per Vergara. In questo inizio di campionato con queste temperature, fare dei cambi all'intervallo ogni tanto può servire".

Su Lucca

"Stava entrando, gli ho detto: apri le spalle. È entrato bene, anche contro l'Arsenal. Sono ragazzi bravi che possono migliorare. A livello mentale hanno bisogno di fiducia".