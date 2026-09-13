Live Bologna, il vice Tarozzi in conferenza: "Iniziato e finito bene, in mezzo tanto Napoli. Avversario davvero forte"

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Al termine del match valido per la quarta giornata di campionato contro il Napoli, il vice allenatore del Bologna Andrea Tarozzi interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

Cosa ti è piaciuto del Bologna? Perché la tardiva reazione?

"Qualcosa da salvare c'è, non siamo partiti male e abbiamo finito bene. In mezzo tanto Napoli, hanno messo tanta intensità. Dovevano vincere a tutti i costi, l'ha detto Allegri in conferenza. Ordine e intensità vanno bene, ma dobbiamo metterci anche più qualità e intensità. È quella quadra che fatichiamo a trovare".

Troppa lentezza nel cercare la verticale? Sjorupsli è davvero arrivato tardi?

"Sì, assolutamente, è una regola che tutti sanno. Da domani è reintegrato, chi fa un errore paga. Abbiamo creato poco oggi, nelle altre invece avevamo creato di più. Abbiamo trovato un avversario davvero forte, ha giocato contro squadre forti e non meritava di perdere sempre. Ci abbiamo provato con ordine e disciplina, ci abbiamo provato nel finale con Mbangula, ma se avessimo fatto gol avremmo fatto il 100%".

Perché il cambio di Piccoli? Il secondo gol è arrivato da rimessa laterale.

"Ha consumato tante energie e volevamo cambiare qualcosa, faticava a tenere su i palloni. Abbiamo fatto un tentativo per cercare di cambiare qualcosa. Il secondo gol da rimessa laterale dà molto fastidio, dobbiamo lavorare su tutto. Dobbiamo allenare anche l'attenzione, perché prendere gol da falli laterali dà un po' fastidio".

Cosa volete vedere nella gara di sabato?

"Più intensità e qualità insieme. Dobbiamo essere bravi e lavorare sui principi di gioco che dobbiamo migliorare tutti. Dobbiamo trasformare questa delusione in positività. La squadra e la società ci sono, l'ambiente è positivo. Dobbiamo crescere da tutti i punti di vista e fare punti anche".

Ti senti di dire qualcosa ai tifosi?

"Non serve un appello. So cosa chiedono i bolognesi: il massimo impegno e determinazione. Col Torino si dovranno vedere, ma finora c'è stata tanta coesione tra tifosi, squadra e società. Dobbiamo andare avanti per invertire la rotta, sono convinto che riusciremo a fare una stagione divertente e serena. Sono convinto che ci riusciremo".