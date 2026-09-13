Live Bologna, Ferguson in conferenza: "Il Napoli ha meritato la vittoria. McTominay? È incredibile"

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Ferguson riconosce i meriti del Napoli e dedica parole importanti agli amici Gilmour e McTominay.

Al termine di Napoli-Bologna, gara valida per il campionato di Serie A, Lewis Ferguson è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prestazione della formazione rossoblù e il momento attraversato dalla squadra: "Siamo un po' giù, quando perdi è così, però nelle ultime tre-quattro settimane ho visto crescita e cose che mi piacciono e credo in questo gruppo. Un punto dopo quattro partite non va bene, secondo me meritiamo di più però il calcio è così e la strada è lunga. Ci sono stati cambiamenti estivi, un nuovo allenatore, nuovi giocatori, serve pazienza e tempo. Io ci credo, arriveremo al risultato e avete visto che meritavamo un po' di più.

Gilmour e McTominay? Per me è bellissimo giocare contro i miei amici, Scott è mancato ma purtroppo per lui starà fuori per un po': è un ragazzo fortissimo, tornerà presto e sarà ancora più forte. Scott è un giocatore incredibile, l'avete visto cosa ha fatto qui.

Ci ha sorpreso l'atteggiamento aggressivo del Napoli? Abbiamo sofferto perchè abbiamo giocato contro una squadra forte come il Napoli, sai che senza palla dovrai soffrire. Poi nel secondo tempo ci siamo abbassati un po' troppo e alla fine non è andata bene. Nei primi 45' è andata meglio, eravamo andati in vantaggio ma poi non siamo riusciti a fare il nostro calcio come abbiamo visto nelle ultime partite. Il Napoli ha meritato la vittoria, ha fatto una buona partita e gli vanno fatti i complimenti".