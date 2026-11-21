McTominay a Dazn: "Momento difficile, ma piano piano i risultati arriveranno!"

Scott McTominay è risultato ancora decisivo contro il Torino: il suo destro vale i tre punti per il Napoli e per Massimiliano Allegri.

Scott McTominay, centrocampista scozzese del Napoli, è stato intervistato dai microfoni di DAZN dopo la vittoria di misura sul Torino: "In questo momento era difficile perché non vincevamo, oggi era importante vincere e ci siamo riusciti. Sono contento anche per Lang, dobbiamo alzare ancora il livello. Dare il massimo è importante per tutti, piano piano dobbiamo costruire qualcosa di importante. Non si vince singolarmente, ma di squadra. Vogliamo fare felici i nostri tifosi, piano piano i risultati arriveranno".