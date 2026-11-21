McTominay a Dazn: "Momento difficile, ma piano piano i risultati arriveranno!"
TuttoNapoli.net
Scott McTominay è risultato ancora decisivo contro il Torino: il suo destro vale i tre punti per il Napoli e per Massimiliano Allegri.
Scott McTominay, centrocampista scozzese del Napoli, è stato intervistato dai microfoni di DAZN dopo la vittoria di misura sul Torino: "In questo momento era difficile perché non vincevamo, oggi era importante vincere e ci siamo riusciti. Sono contento anche per Lang, dobbiamo alzare ancora il livello. Dare il massimo è importante per tutti, piano piano dobbiamo costruire qualcosa di importante. Non si vince singolarmente, ma di squadra. Vogliamo fare felici i nostri tifosi, piano piano i risultati arriveranno".
autore
Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
Pubblicità
Le Interviste
Le più lette
Prossima partita
24 nov 2026 21:00
UEFA Champions League 2026-2027
UEFA Champions League 2026-2027
|VS
|Manchester City
|Napoli
In primo piano
Fabio TarantinoPodcastCentro Sportivo, Sindaco Qualiano svela tutto: "13+5 ettari, 10 campi, nuova sede e centro medico..."
Pierpaolo MatroneUfficialeAltro infortunio in casa Napoli: c’è frattura per Meret! Il bollettino medico
Antonio NotoTuttonapoliManna blindato fino al 2032! Accordo già firmato con ADL: la conferma arriva dal bilancio
Davide BarattoTuttonapoliAllegri ritroverà quattro calciatori: come potrebbe schierarsi il Napoli dopo la sosta
Pierpaolo MatroneBilancio Napoli 2025-26: utile di 2mln grazie a boom sponsor, Osimhen e contenzioso IMG
Pierpaolo MatroneTuttonapoliDa Neres a Di Lorenzo e Buongiorno: la scaletta rientri infortunati, giocatore per giocatore
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com