Anguissa a Sky: "McTominay c'è sempre! Rimonta in classifica? Si può fare se..."

Zambo Anguissa elogia McTominay dopo Napoli-Torino e invita gli azzurri a lavorare insieme per ritrovare continuità e risalire la classifica

Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria per 1-0 contro il Torino, decisa da un gol di Scott McTominay. Il camerunense ha elogiato il compagno di reparto, ancora una volta determinante per gli azzurri, sottolineando l'importanza del lavoro di squadra per ritrovare continuità e risalire la classifica.

McTominay ancora decisivo

"Sì, lui c'è sempre. Quando si lavora così di squadra è più facile per tutti. Sappiamo cosa può fare, è un gol che ci ha dato tre punti importanti e sono contento per lui e per il Napoli".

Come si trova la continuità?

"Lavorando così, insieme per uscire dalla situazione. Non c'è da parlare, ma solo da lavorare di squadra".

C'è tempo per risalire la classifica?

"Dobbiamo pensare così, c'è da pensare a partita dopo partita. Se lavoriamo così, alla fine paga sempre. Lavorando da squadra si può fare tutto, è ancora lunga, dobbiamo pensare a risalire. Si può fare".