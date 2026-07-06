Mancosu: "A Lecce i bambini mi fermano per chiedermi del mio gol al Napoli"

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Marco Mancosu, ex capitano del Lecce, ha rilasciato un'intervista al podcast Sport Management Tips parlando anche di un aneddoto sul Napoli. Di seguito le sue parole: "Sono andato a Lecce in vacanza quest'estate - racconta Mancosu - sembrava che non me ne fossi mai andato via. Mi fermavano i bambini di 7 anni e mi parlavano del mio gol contro il Napoli, ed io gli dicevo 'Aspetta, fermati un attimo come fai a saperlo tu (ride, ndr)'.

Poi ho incontrato Chevanton in giro per Lecce e gli ho chiesto come fosse possibile. La spiegazione? Perché i loro padri gliela tramandano, fanno vedere i gol perché a Lecce c'è una passione sfrenata. Fa sempre piacere questa roba qua, nonostante quell'anno fossimo retrocessi, lo abbiamo fatto in un buon modo, cioè lottando", le sue dichiarazioni riportate da PianetaLecce.it.