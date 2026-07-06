Kim alla Juve? Orlando approva: "Vedendo il precedente con Spalletti a Napoli..."

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Massimo Orlando, ex calciatore, analizza i temi del giorno: Brasile-Norvegia e il caso Balogun ai Mondiali, il calciomercato della Serie A

L'ex calciatore e oggi opinionista Massimo Orlando, intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, ha commentato i temi principali su Mondiali e Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Il Brasile di Ancelotti fuori dai Mondiali, ai quarti ci va la Norvegia:

"La Norvegia una volta sarebbe stata una follia pensarla ai quarti di finale di un Mondiale, ora c'è ed è li pure meritatamente. Ancelotti ha sbagliato qualcosina, col Brasile devi imporlo il gioco, anche se non hai una generazione non fenomenale, ma neanche così scarso. Ho commentato la finale di Champions Real Madrid-Liverpool e ricordo che Ancelotti ce li ha queste giocate in cui aspetta dietro e poi cerca la giocata dei singoli per vincere la partita. Reputo questo Brasile tra i più brutti di tutti i tempi. Ripartire da Ancelotti, ma ha sempre vinto perché ha sempre avuto dei fenomeni. Chiaro che poi aggiunge la bravura di gestire il gruppo, ma se non escono i talenti in questi anni non mi aspetto grandi cose tra quattro anni. Adesso è un Brasile normale".

Sul caso Balogun:

"Trump ne spara una ogni giorno, ma la bruttissima figura la fa Infantino. Sei te il capo e non puoi avere paura di dire no al presidente dell'America, non doveva mai succedere una roba del genere. Ovviamente Trump non doveva mettere bocca ma è Infantino che ha superato il limite, andrebbe mandato via subito".

Sulla possibile operazione Bremer-Kim in casa Juve:

"La cosa che fa pendere verso Kim è il fatto che Spalletti conosce il modo in cui questo difensore imposta, come tiene la linea e secondo me potrebbe riuscire a portare a termine questa trattativa. Un'ipotesi che mi piace vedendo quello che ha fatto Kim a Napoli con Spalletti, che non è mai stato chiaro con Bremer, a volte lo ha criticato altre volte elogiato, ma per me lo scambierebbe".

Su Dragusin alla Fiorentina:

"Mi sembra un ottimo acquisto per la Fiorentina, è vero che ha faticato negli ultimi ani ma per un difensore è molto più dificie giocare in Inghiterra Non importa quanto sia stato pagato, mi interessa che la Fiorentina abbia fatto due bei colpi in difesa per dare solidità al reparto con un solo impegno a settimana. Mi sembra che Paratici abbia le idee abbastanza chiare visto che mi dicono che stia per chiudere anche per Koleosho".