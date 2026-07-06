Caso Balogun, Amoruso: "È clamoroso, hanno acceso una miccia pericolosa"

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L'ex calciatore Lorenzo Amoruso, intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, ha commentato i temi principali su Mondiali e Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

La FIFA revoca l'espulsione a Balogun:

"Il caso Balogun è clamoroso, ci sono delle regole e teoricamente andrebbero rispettate. Non esiste che qualcuno si sveglia cambia tutto, adesso c'è un brutto precedente e andrà gestito. Hanno acceso una miccia pericolosa e devono stare attenti. In un Mondiale che sta offrendo qualche spunto interessante, davano tutti per spacciati la Norvegia, ma alla fine ha fatto una partita solida e compatta, con quel mostro calcistico lì davanti che ha approfitta di un Brasile che abbassato troppo presto il ritmo. Non ho mai pensato che potesse andare oltre i quarti di finale, ma la mia delusione è la Germania. II Brasile non mi è mai piaciuto, non ho capito neanche la scelta di Neymar, non è più il giocatore che ricordiamo, aveva bisogno di tempo e di spazio. Ottimi giocatori, ma non fenomeni, Francia, Spagna e Germania erano più forti. Bene anche l'Inghilterra, sono duri a morire, ma il Messico ieri non l'ha gestita bene".

Possibile operazione Bremer-Kim in casa Juve:

"Bremer è stato un giocatore importante per la difesa della Juventus, ma non si è mai migliorato, è rimasto quello di Torino e non è accettabile. Ci doveva mettere qualcosa in più al livello fisico quanto tecnico, poi è chiaro che è sempre emerso perché i compagni di reparto non erano alla sua altezza e per questo è sempre spiccato. Il problema di Kim non è solo economico, ma è portare un giocatore in Italia in un contesto diverso rispetto a dove ha fatto benissimo. A Napoli non aveva le pressioni che avrebbe oggi la Juve, Spalletti lo vorrebbe con sé perché ha quella rapidità che piace a lui per tenere alto il baricentro, però c'è un ingaggio alto e c'è un aspetto tecnico che mi lascia qualche dubbio".

La Fiorentina prende Dragusin:

"Hanno preso due difensori forti sulla carta, fisicamente la Fiorentina si è messa a posto, anche al livello di personalità. Credo a questo punto che la trattativa per Comuzzo andrà in porto, immagino non ci sia molto spazio per lui. Dragusin parte con un vantaggio importante, conosce l'Italia e l'italiano, sa cosa vogliono gli allenatori, mentre sul brasiliano aspettiamo, so che è elegante ma sa essere anche rude in certe situazioni. E spero lo sia perché a volte in Italia non devi badare al sottile".