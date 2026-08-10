Alvino: "Allegri? Anche alla Juve ho sempre apprezzato 2 sue frasi"

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In diretta da Castel di Sangro, il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli: "Contro il Celta Vigo per almeno mezz'ora si è visto davvero un bel Napoli. L'Allegri che io ho fortemente criticato quando era alla Juve, beh a lui ho sempre riconosciuto due passaggi fondamentali. Il primo è quando parla di categorie, il secondo è quando parla di marzo come mese in cui essere comunque vivi in tutte le competizoni.

Ma per riuscirci bisogna comunque sfruttare al meglio la rosa sperimentando e comunque dando a tutti una chance. Se a marzo vuoi essere ancora presente in tutte le competizioni sei obbligato a sfruttare la rosa. Non puoi avere solo 14 giocatori altrimenti a marzo è finita la stagione".