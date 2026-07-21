Alvino: "Centro sportivo, Afragola in pole! Occhio alla burocrazia..."

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In diretta da Dimaro, il giornalista di Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino ha dichiarato: "Il centro sportivo o la cittadella dello sport diventa ora uno degli argomenti principali come lo stadio per De Laurentiis. Al momento Afragola è in vantaggio sulle altre sedi. La burocrazia è il vero grande ostacolo perché il Comune di Afragola ha tutto l'interesse affinché nasca lì la nuova casa del Napoli ma c'è anche da confrontarsi con i proprietari dei suoli. Mi piacere vedere Adl molto attivo, speriamo novità in breve. Vogliamo vedere la ruspa in funzione nell'anno del centenario".