Alvino: "Centro sportivo, Afragola in pole! Occhio alla burocrazia..."
In diretta da Dimaro, il giornalista di Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino ha dichiarato: "Il centro sportivo o la cittadella dello sport diventa ora uno degli argomenti principali come lo stadio per De Laurentiis. Al momento Afragola è in vantaggio sulle altre sedi. La burocrazia è il vero grande ostacolo perché il Comune di Afragola ha tutto l'interesse affinché nasca lì la nuova casa del Napoli ma c'è anche da confrontarsi con i proprietari dei suoli. Mi piacere vedere Adl molto attivo, speriamo novità in breve. Vogliamo vedere la ruspa in funzione nell'anno del centenario".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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