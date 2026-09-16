Alvino: "Favasuli e Lang cambiano il Napoli! E occhio a Vergara..."

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Carlo Alvino, giornalista, ha parlato a Teleclub a pochi giorni dalla sfida di domenica al Franchi contro la Fiorentina: "A regalare a Massimiliano Allegri il primo successo al Maradona, rianimando di fatto una squadra che era in difficoltà, ci hanno pensato due nomi nuovi: Costantino Favasuli, nuovo sul serio, e Noa Lang, che potrebbe essere un nuovo acquisto per il Napoli. Con il loro ingresso in campo hanno mostrato grinta e cattiveria agonistica. È una questione di fame per Costantino Favasuli ed è una questione di riscatto per Noa Lang.

Hanno dimostrato quella rara capacità di giocarsi la carta giusta al momento giusto, ribaltando le gerarchie e conquistandosi sul campo minuti e fiducia. Qualità e imprevedibilità da vendere, certo, ma è ancora alla ricerca di quella che in gergo calcistico chiamiamo la mattonella giusta, quella ideale per incidere con costanza. È proprio questo che cerchiamo in Antonio Vergara: continuità e capacità di mantenere alto lo standard delle sue prestazioni".