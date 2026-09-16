Matri su Lucca: "Reazione Allegri per un motivo. A Cagliari faceva lo stesso con me"

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Alessandro Matri, ex giocatore di Allegri, ha parlato a Dazn del momento del Napoli: "Allegri nei finali di partita non è sereno neppure quando vince, ma la squadra ha dominato col Bologna e non ha sofferto le precedenti tre sconfitte. Ci sono state risposte positive anche da chi entra dalla panchina. Il Napoli sta prendendo fiducia e anche condizione fisica. Lucca? Sappiamo quanto tenga alla gestione del pallone nel finale. A Lucca chiedeva più protezione palla, però al giocatore dà fiducia, lo fa giocare. Io queste reazioni le conosco.

Allegri ti dà ma pretende anche delle risposte. Per lui questo è un momento troppo importante. E quindi vuole una crescita anche da parte di Lucca. A Cagliari con me lui si arrabbiava sempre sia con me che con Lazzari. Ma faceva così perché crede in te e ti vuole bene. Lucca non penso ci sia rimasto male ma deve capire che Allegri lo fa sempre per farti crescere. Allegri è uno che esalta i singoli, lascia molta libertà. Sentito De Bruyne su Conte? Non era abituato ad avere un tecnico con linee guida. Allegri invece sfrutta il giocatore per quelle che sono le sue caratteristiche. Se tu sei KDB da vent'anni non arriva Allegri che ti cambia ma anzi ti deve valorizzare per farti rendere al meglio. Quindi ripeto sa valorizzare i giocatori ma dandoti libertà devi essere tu a meritare la fiducia e a far bene".