Del Genio: "Anche Inter sbagliò mercato, ricordate i due flop dell'attacco?"
Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio: "I fatti dicono che negli ultimi anni siamo stati alla pari dell'Inter e anche quest'anno nello scontro diretto stavamo vincendo. Il gap è aumentato, adesso, perché loro hanno fatto ottimi mercati e noi no. Ma quando noi abbiamo vinto, l'Inter non è una macchina infallibile. Anche i recenti scontri diretti sono stati alla pari.
E due anni fa, quando calarono Martinez e Thuram, ricordate le critiche per Arnautovic e Taremi? Questo per dire che nel calcio tutti fanno errori sul mercato. La differenza però oggi c'è soprattutto in una voce, capacità realizzativa. Loro sono senza dubbio superiori, va detto".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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