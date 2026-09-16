Serena: "Affidata ad Allegri rosa non a fine ciclo ma ormai logora"

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L'ex attaccante Aldo Serena è stato intervistato dall'edizione di oggi di Libero, dando le sue impressioni sugli sviluppi dell'attuale Serie A dopo le prime 4 giornate: "Positive, il gioco mi sembra più veloce e più inglese. A parte qualche partita brutta, come Napoli-Bologna. II metodo arbitrale Orsato mi convince molto, ha dato una svolta al gioco evitando deleterie perdite di tempo in attesa di decisioni esterne a volte cervellotiche".

In conclusione poi Serena tocca un po' di argomenti sparsi: "II Como può arrivare in alto e prevedo la Lazio come mina vagante della Serie A. De Laurentiis invece ha speso poco sul mercato e affidato ad Allegri una rosa, quella del Napoli, forse non a fine ciclo ma logora. Max dovrà gestirla". Infine, un giocatore che ha impressionato: "Romano del Cagliari, piedi da grande centrocampista e ottimo futuro. Credo che Mancini sia stato colpito anche da Cisse, altro prossimo titolare azzurro".