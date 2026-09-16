Doppio play, Orsi: "Buona alternativa, ma non mi piace per tutte le partite"

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Nando Orsi, ex portiere, ha parlato a Il Bello del Calcio delle ultime novità tattiche di Allegri per il Napoli: "Questo doppio play davanti alla difesa devo dire che è una cosa che mi piace ma non sempre. Mi piace quando hai davanti una squadra tecnica. Ma se hai una squadra fisica che ti aggredisce possono avere delle difficoltà. Quindi non lo vedrei sempre bene. Ma è un'alternativa importante".

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