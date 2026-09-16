Del Genio: "Lucca? Limiti tecnici e ora ansia, ma in 20' può far vedere..."

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Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio: "Lucca? Ci sono limiti tecnici ma poi ci sono altre cose da dire, come l'ansia, la voglia di spaccare tutto in venti minuti senza averne le caratteristiche. Lui è grosso, è un diesel, deve sentire la fiducia, deve essere un leader con la squadra che deve giocargli molto addosso per tanto tempo e invece lui gioca appena venti minuti. Se uno ha queste caratteristiche, bisogna capire a che livello sei.

Anche tra amici al calcetto ognuno di noi ha delle caratteristiche ma devi capire sempre il livello. Di lui possiamo dire: Lucca è un buon giocatore di Serie A, ma mi domando, è anche un perno fondamentale sempre coinvolto in una big? Per il momento la risposta è no, poi vedremo in futuro".

