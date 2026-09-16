Fedele: "Col Bologna peggior primo tempo degli ultimi 4-5 anni. Su Favasuli..."

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Enrico Fedele a Televomero ha commentato il momento di stagione che sta vivendo il Napoli di Allegri: "Col Bologna il peggior primo tempo degli ultimi 4-5 anni. Io parlo per me. Non è stato fatto un solo tiro in porta. I centimetri poi ci hanno dato una mano. Nel secondo tempo con la macchina in panne e col carro attrezzi vicino...è arrivata la benzina verde. Lang ha cominciato i primi 5 minuti e poi si è fermato. Favasuli ha dato quello che mancava, vivacità, cattiveria, agonismo e la voglia di vincere, anche se tecnicamente è un po' limitato. Potrà fare il sostituto quando sarà di Politano su quella fascia ma non potrà fare forse solo il quinto se giocano a tre, ma non potrà fare il sostituto di Di Lorenzo.

Siamo bravi a creare degli idoli, dei campioni. Basta che fanno un gol. Il Napoli mi preoccupa. Ormai è una squadra vecchia. Logora in tutti i reparti. Ha soprattutto calciatori che non accompagnano la manovra. Il Napoli stenta e questo lo metterà nelle condizioni di soffrire. Per fare il quarto posto sarà dura".