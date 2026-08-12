Sindaco Castel di Sangro annuncia: "Pronti a un triangolare in onore del papà di ADL"

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Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, ha parlato a Kiss Kiss Napoli: "E' stato un bel ritiro, garbato, ordinato, magnificamente riuscito anche grazie alla collaborazione dei tifosi e di tutti i presenti. E' stato un ritiro lungo con tre test internazionali, Allegri ha provato i vari schemi e questa è la principale ragione che spinge un club a sviluppare un ritiro simile. Noi abbiamo portato a casa un protagonismo internazionale anche grazie ai media. E molti hanno avuto la possibilità di visitare la nostra città sempre con riferimento lo stadio Patini.

Il Napoli qui per noi è un piacere ma è anche una convenienza per noi, è così, va detto. Ecco perché la Regione Abruzzo e Castel di Sangro fa un investimento simile, forse il migliore della storia. Poi le due realtà sono sempre state legate ma dico: questa ormai è la location estiva del Napoli e del cittadino napoletano. Napoli ha eletto la nostra realtà in questa direzione.

Triangolare per il futuro intitolato a Luigi De Laurentiis, papà di Aurelio? L'evento lo vedo maturo. E vedo maturo anche il livello che il ritiro ha raggiunto e vedo la facilità di ingaggio dei club per le amichevoli qui. E quindi dico che è possibile ma anche logico trasformare quello che normalmente avviene in questo periodo in qualcosa di celebrativo. Credo che Adl ci stia pensando, avremo un anno di tempo per pensarci".