Maradona jr: “Anguissa a fine ciclo! Se resta deve rinnovare, altrimenti non ha senso”

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Il futuro di André-Frank Zambo Anguissa resta incerto. Diego Armando Maradona Jr. ritiene concluso il ciclo a Napoli del centrocampista

Il futuro di André-Frank Zambo Anguissa continua a essere uno dei temi più caldi in casa Napoli. Il centrocampista camerunese è legato al club azzurro da un contratto in scadenza tra un anno e la sua situazione resta da definire.

Maradona Jr.: "Se resta deve rinnovare"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Diego Armando Maradona Jr. ha espresso il proprio punto di vista sul futuro del centrocampista: "Per me Anguissa è un giocatore a fine ciclo". Poi ha aggiunto una riflessione sulla situazione contrattuale del camerunese: "Se deve restare deve rinnovare, perché così non ha senso farlo restare". Un pensiero che evidenzia come, a suo avviso, l'eventuale permanenza del giocatore passi inevitabilmente da un nuovo accordo con il Napoli.