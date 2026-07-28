Napoli-Carrarese, il telecronista Dazn: “Ritmo alto e concetti tattici già ben riconoscibili”

vedi letture

Il telecronista di Napoli-Carrarese ha analizzato la crescita della squadra e le prestazioni dei singoli, soffermandosi in particolare su Vergara.

Il Napoli ha mostrato segnali di crescita nella seconda amichevole del precampionato contro la Carrarese, fornendo indicazioni positive dopo la sconfitta nel primo test contro l'Arezzo. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il telecronista di Dazn Luca Farina ha evidenziato i progressi della squadra di Massimiliano Allegri, sottolineando soprattutto l'intensità mostrata nonostante i carichi di lavoro della preparazione estiva.

Farina esalta Vergara: "La posizione da mezzala può essere ideale per lui"

Farina ha analizzato la prestazione degli azzurri: "Un ottimo primo tempo sul piano del ritmo e forse quello è l’aspetto che più mi ha sorpreso perché comunque è la seconda amichevole, con i carichi di lavoro molto pesanti. Però, soprattutto nel primo tempo, la voglia di tenere il ritmo alto si è vista, così come la voglia di attaccare anche una squadra che si difendeva lunga con un blocco basso, con grande intraprendenza. Mi sono piaciuti molti concetti che, secondo me, non era scontato riuscire a riconoscere così presto".

Il telecronista si è poi soffermato sulle prestazioni individuali, indicando in Vergara uno dei giocatori più interessanti: "Vergara sicuramente per la posizione, perché è molto interessante quella posizione lì da mezzala. Può essere veramente adatta nel 4-3-3: più che l’esterno d’attacco, gli permette di trovare mezzi spazi da occupare, di inserirsi in area come in occasione del gol di Hojlund, dove ha fatto molto bene".