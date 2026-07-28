Trentino, Ass. Turismo: “Valutiamo condizioni per un nuovo accordo con il Napoli”
In Trentino prevale la cautela nel commentare le dichiarazioni rilasciate da Aurelio De Laurentiis al termine del ritiro del Napoli a Dimaro. A fare il punto della situazione è stato l'assessore al Turismo della Provincia di Trento, Roberto Failoni, che ai microfoni de Il Dolomiti ha confermato l'avvio del confronto tra il club azzurro e le istituzioni locali in vista della possibile prosecuzione del rapporto oltre l'attuale accordo, giunto al suo terzo e ultimo anno.
Failoni: "Vedremo se ci sono le condizioni per un nuovo accordo"
"Siamo entrati nel terzo e ultimo anno di contratto e, come in passato, è stato avviato un confronto tra le parti, cioè Calcio Napoli, Comune di Dimaro, Apt Val di Sole e Trentino Marketing, per comprendere le rispettive aspettative e capire se ci sono le condizioni per un nuovo accordo".
L'assessore ha quindi invitato alla prudenza sull'esito del dialogo: "Attendiamo le prossime settimane per capire l'esito della trattativa. Vedremo e valuteremo se ci sono le condizioni per un nuovo accordo".
Failoni ha poi tracciato un bilancio positivo del ritiro appena concluso: "La settimana con il Calcio Napoli in Val di Sole è stata positiva. Siamo molto contenti delle parole di apprezzamento espresse dall'allenatore e dai giocatori rispetto alle strutture tecniche, all'ospitalità e al clima di passione che hanno trovato a Dimaro. Di questo va dato merito all'Apt Val di Sole, al Comune e alla comunità, così come allo staff del Napoli. Un plauso sincero a tutti per l'ottimo lavoro".
Infine, ha ribadito che al momento non è escluso alcuno scenario: "Attendiamo le prossime settimane per capire l'esito". Una dichiarazione che conferma come il confronto tra Napoli e Trentino sia ancora in corso, con la volontà di verificare se esistano i presupposti per proseguire insieme anche nelle prossime stagioni.
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