Trentino, Ass. Turismo: “Valutiamo condizioni per un nuovo accordo con il Napoli”

vedi letture

Dopo le dichiarazioni di De Laurentiis al termine del ritiro, dal Trentino prevale la prudenza. Ecco le parole del'assessore al Turismo Roberto Failoni

In Trentino prevale la cautela nel commentare le dichiarazioni rilasciate da Aurelio De Laurentiis al termine del ritiro del Napoli a Dimaro. A fare il punto della situazione è stato l'assessore al Turismo della Provincia di Trento, Roberto Failoni, che ai microfoni de Il Dolomiti ha confermato l'avvio del confronto tra il club azzurro e le istituzioni locali in vista della possibile prosecuzione del rapporto oltre l'attuale accordo, giunto al suo terzo e ultimo anno.

Failoni: "Vedremo se ci sono le condizioni per un nuovo accordo"

"Siamo entrati nel terzo e ultimo anno di contratto e, come in passato, è stato avviato un confronto tra le parti, cioè Calcio Napoli, Comune di Dimaro, Apt Val di Sole e Trentino Marketing, per comprendere le rispettive aspettative e capire se ci sono le condizioni per un nuovo accordo".

L'assessore ha quindi invitato alla prudenza sull'esito del dialogo: "Attendiamo le prossime settimane per capire l'esito della trattativa. Vedremo e valuteremo se ci sono le condizioni per un nuovo accordo".

Failoni ha poi tracciato un bilancio positivo del ritiro appena concluso: "La settimana con il Calcio Napoli in Val di Sole è stata positiva. Siamo molto contenti delle parole di apprezzamento espresse dall'allenatore e dai giocatori rispetto alle strutture tecniche, all'ospitalità e al clima di passione che hanno trovato a Dimaro. Di questo va dato merito all'Apt Val di Sole, al Comune e alla comunità, così come allo staff del Napoli. Un plauso sincero a tutti per l'ottimo lavoro".

Infine, ha ribadito che al momento non è escluso alcuno scenario: "Attendiamo le prossime settimane per capire l'esito". Una dichiarazione che conferma come il confronto tra Napoli e Trentino sia ancora in corso, con la volontà di verificare se esistano i presupposti per proseguire insieme anche nelle prossime stagioni.