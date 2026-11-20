L'appello di Patrizio Oliva ai tifosi: "Non fischiate il Napoli! Così si peggiora solo la situazione"

L'ex campione mondiale e olimpico di pugilato Patrizio Oliva si schiera contro i fischi alla squadra azzurra alla vigilia di Napoli-Torino.

Il dibattito sui fischi del pubblico del Maradona coinvolge anche i grandi protagonisti dello sport napoletano. Tra questi c'è Patrizio Oliva, ex campione mondiale e olimpico di pugilato, che ha voluto lanciare un appello alla tifoseria azzurra affinché faccia sentire il proprio sostegno alla squadra di Massimiliano Allegri, chiamata a riscattarsi contro il Torino dopo un periodo particolarmente negativo.

Patrizio Oliva: "Il vero tifo è stare accanto alla squadra anche quando perde"

Intervistato dall'edizione odierna de Il Mattino, Oliva ha espresso così il suo pensiero: "Per me è sbagliato a prescindere fischiare la propria squadra, il proprio calciatore. Stiamo scherzando? Significherebbe far scendere in campo i calciatori già demotivati, come se avessero già perso. Non è giusto mettersi contro. Il Napoli sta andando male: e quindi? Il tifo nella sua essenza è questa roba qui: stare accanto alla squadra quando si vince e anche quando si perde. Fischiare peggiora solo la situazione. Se poi hanno qualcosa da ridire alla società, lo possono fare in altri modi, in altri luoghi soprattutto".