Zazzaroni replica a Sosa: “Sono di parte, ma eviti stron**te! Non vado a cena con Allegri!”

'Pampa' Sosa aveva criticato i giornalisti che vanno a cena con Massimiliamo Allegri. E oggi è arrivato la replica di Ivan Zazzaroni.

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato di Massimiliano Allegri, replicando anche alle critiche del 'Pampa' Sosa, in un intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "E' diventato di tendenza attaccare Allegri, al di là del fatto che poi qualcuno è davvero convinto che sia un allenatore vecchio, superato, che pratichi l'anti-calcio. Ma è questione di marketing. Io vedo delle robe che non ho mai visto in vita mai, degli attacchi sconsiderati, fuori dal mondo e su base zero. C'è un'ossessione verso Allegri. Io sono un gradino sotto Mario Orfeo, come fan di Allegri. Ho l'onestà di dire che sono di parte. Ma non perché sono amico di Allegri o altre cose, difendevo anche Conte. Vorrei che chi ha un'opinione contraria alla mia rispettasse chi non la pensa come lui e non scrivesse o dicesse cose di una volgarità senza precedenti. Allegri poi delle responsabilità ne ha, sia per la seconda parte col Milan sia per i pochi punti fatti col Napoli quest'anno.

Ma volevo dire un'altra cosa. Ho tentato di chiarirmi anche con il 'Pampa' Sosa, non mi è piaciuta una cosa che ha scritto sulle cene... Io in trent'anni sono andato a cena con Allegri una volta e non mi risulta che Allegri vada a cena con i giornalisti napoletani. Mi sta benissimo la posizione opposta, ma evitiamo di dire stronzate di questo tipo perché i giornalisti non si vendono per una cena e Allegri non va a cena con nessuno. Io tra l'altro 'Pampa' lo conosco benissimo, abbiamo lavorato insieme in televisione. Ho avuto modo di chiarirmi con lui, ma vedo che insiste. Ha detto anche una cosa su Hojlund: perché segna in Nazionale e non col Napoli? Basta vedere la storia di Hojlund, è sempre stato così. Antonio Giordano, che è un grande amico mio e ha la mia stessa posizione su Allegri, sono sicuro che non sia andato a cena con Allegri e sono sicuro che non venda i suoi pensieri per una cena. Chiedo rispetto. Poi può dire ciò che vuole, che gli fa schifo il gioco, che gli fa schifo Allegri, ma questo è un altro paio di maniche. Mi sono sentito con la coda di paglia perché forse sono l'unico ad essere andato una volta a cena con Allegri".