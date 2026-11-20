Marolda sulle conferenze: "Una frase del comunicato è volgare e da maleducati"

"Volendo essere malizioso ma non lo sono, potrei pensare sia successo qualcosa che avrà dato fastidio al Napoli nei giorni scorsi". Francesco Marolda commenta a Televomero la scelta del Napoli di non fare le conferenze pre-partita in campionato: "Magari sono supposizioni e sbaglio, chi può dirlo. Non capisco la ragione di questa scelta, potrei pensare che ci sia qualcosa che ha dato fastidio al Napoli. Evitare il contatto con la stampa è una cosa antipatica ed è un momento di debolezza atroce. La nota del club è scritta in un pessimo italiano, ma l’ultima frase è volgare e da maleducati, il presidente dovrebbe dire che queste cose non si scrivono così".

Sull’addio di De Bruyne: “Ho l’impressione che sia De Bruyne che vuole andare via, non si è mai innamorato di Napoli".

Sul rinnovo di Manna: “Mi auguro che nei prossimi cinque anni riesca a fare tutto quello che non è riuscito a fare negli ultimi tre. Sono stati spesi troppi soldi a vuoto".